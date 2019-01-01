15 Temmuz şehidinin meslektaş babası yeni yıla emekli girdi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılıç'ın ismini taşıdığı polis merkezini ziyaret ederek, yeni yıla emekli olarak giren şehidin babası polis memuru Zeki Kılıç'ı tebrik etti. Kılıç, “Babasının kendisi için çok istediği şahadete kendisi kavuştu” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu yılbaşı sebebiyle kentte mesai yapan kamu kurumlarını ziyaret etti. Karaloğlu'na Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Kepez Kaymakamı Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek de eşlik etti.

Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Vali Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verirken ailelerle sohbet edip gül takdim etti. Ardından 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'de görev yapan personelleri ziyaret eden Karaloğlu, kent için 7/24 mesai yapan çağrı merkezi personellerinin yeni yılını kutlayıp çikolata ikram etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaloğlu, 2018'in acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle dolu dolu bir yıl olduğunu belirterek, "2019 şehrimiz, ülkemiz, milletimiz ve insanlık için iyi bir yıl olsun. Yeni yılın daha pozitif bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Antalya'da 2018'i rekorlarla kapattık 2019'dan beklentilerimiz yüksek" diye konuştu.

Ardından Antalya Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Karaloğlu, itfaiye görevlileriyle bir araya geldi. Kent merkezinde çıkan yangınlarla ilgili bilgi alan Karaloğlu, 2018 yılında yaklaşık olarak 12 bin, aylık ise bin-bin 200 civarında yangın ihbarının yapıldığı bilgisi verildi.

Vali Karaloğlu, 15 Temmuz gecesi, geçici olarak gönderildiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevliyken mesai bitiminde eve döndüktensonra tekrar göreve çağırılan ve çıkan çatışmada başından vurularak şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılıç'ın ismini taşıyan polis merkezini de ziyaret ederek, yeni yıla emekli olarak giren şehidin babası polis memuru Zeki Kılıç'ı kutladı.

“Evladımız o gün izinli olmasına rağmen vatanına en iyi hizmeti yaptı”

31 yıllık görev hayatı olduğunu belirten Zeki Kılıç, bu mutlu gününde yanında olan başta Antalya Valisi Münir Karaloğlu olmak üzere, protokol üyelerine teşekkür etti. Görev hayatına 1987 yılında başladığını ifade eden Kılıç, “Arkama dönüp baktığımda hiç keşkem olmadı. Devletime en iyi şekilde hizmet ettim. Bu vatan için yeri geldiğinde Şahadet ve gaziliği istedim olmadı. Şundan dolayı gurur duyuyorum ki; memleketimize 40 yıldır hain planlar yapanlara karşı birilerinin mücadele dip ayakları altına alması gerekiyordu. Muhammet Oğuz Kılıç, annesiyle beraber dualar eşliğinde büyüttüğümüz evladımız o gün itibariyle izinli olmasına rağmen vatanına en iyi hizmeti yaptı. Babasının kendisi için çok istediği şahadete kendisi kavuştu. Ben kendim şehit olamadım, ama bir şehit babası olarak bu devlete en iyi şekilde hizmet ettiğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Zeki Kılıç'a emeklerinin karşılığı olarak Mehmet Murat Ulucan tarafından bir plaket verildi.