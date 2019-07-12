15 Temmuz'da ücretsiz ulaşım müjdesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz ulaşım müjdesi verdi. Belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Pazartesi sabah saat 06.00'dan 16 Temmuz Salı sabah saat 06.00'ya kadar vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı devam toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Meclis, 23 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Büyükşehir Meclisi, 5 merkez ilçede milli ve dini bayramlar ile 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gibi özel günlerde ulaşımın indirimli ya da ücretsiz olması noktasında aAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yetki verilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Yetkiyi alıp talimatı verdi

Meclisin aldığı bu kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ulaşımın ücretsiz olması talimatını verdi. Buna göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için 15 Temmuz Pazartesi sabah saat 06.00'dan 16 Temmuz Salı saat 06.00'ya kadar belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı ücretsiz yolcu taşıyacak.