İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.