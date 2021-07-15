15 Temmuz'un 5. yıldönümünde şehit ve gazi yakınları yemekte buluştu

15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişiminin 5'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın ev sahipliğinde şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınları onuruna yemek verildi.

Antalya Orduevi'nde düzenlenen yemek programına Vali Ersin Yazıcı ve eşi Hanife Yazıcı'nın yanı sıra Tugay Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, şehit yakınları ile gazilerimiz ve gazi yakınları katıldı.

“Sizlerin sayesinde ülkemiz bugün yoluna devam ediyor”

İl Müftüsünün yaptığı duanın ardından konuşan Vali Ersin Yazıcı, “İyi ki varsınız, o gece iyi ki vardınız. Sizlerin sayesinde ülkemiz bugün yoluna devam ediyor. O gece, ne yazık ki kendi yetiştirdiğimiz, emek verdiğimiz, eğitimleri için para harcadığımız ve devlet kademesinde görev almış insanlar bu ülkeye ihanet etti. O hainler, 15 Temmuz gecesi bu devletin ve milletin onlara verdiği silahlarla, uçaklarla ve tanklarla bu millete savaş açtılar. Bizleri yok etme girişiminde bulundular. Bu devleti yıkmak gibi gafilce bir fikir ve eylemin içine girdiler. İhanetin en büyüğünü bize yaşattılar. Bundan daha büyük bir ihanet olmaz. Bu hainlerin hesaba katmadıkları bir şey vardı; Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan halkımız, üzerine sürülen tanklara, sıkılan kurşunlara, uçaklarla yapılan bombalamalara rağmen bizleri daha güzel yarınlara taşıyacak demokrasimize sahip çıktı” dedi.

“Allah bir daha fırsat vermesin”

Kazanın milli irade olduğunu söyleyen Yazıcı, “Bu mücadeleler sonucunda darbe zihniyeti kaybetti ve kazanan milli irade oldu. Milletimizin bir kahramanlık destanı yazdığı o gecede 251 sivil, asker ve polisimiz şehitlik mertebesine yükselirken 2196 vatandaşımız da gazi oldu. Allah bir daha fırsat vermesin. Ne FETÖ terör örgütüne ne de onun gibi bu tip bir girişime veya organizasyona niyetlenenlere fırsat vermesin. Bizler inanıyoruz ki, devletimizin bekası ve milletimizin huzurunu bozmak için yapılan her türlü girişim sonuçsuz kalacak, halkımızın birlik ve beraberliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu duygularla, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.