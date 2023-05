15. Uluslararası Tiyatro Festivali perdelerini açtı

'si düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali perdelerini açtı.

Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali perdelerini açtı. Bu yılki festivalin teması ‘Tiyatro Birleştirir' olarak belirlendi. Festival çerçevesinde Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenci topluluklarının yanı sıra İran ve Kırgızistan'dan ekiplerin de aralarında olduğu ulusal ve uluslararası tiyatro toplulukları 6-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 6 gün boyunca toplam 12 oyun sergileyecek.

11 Mayıs'a kadar sürecek

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu ve yerleşke içerisindeki Olbia Salonu'nda gerçekleştirilen ilk oyunlar hafta sonu sahnelendi. Festivalin ilk gününde İran'dan Volume Art topluluğu What's The Truth ‘Hakikat nedir?' adlı oyunuyla, ikinci gününde ise Akdeniz Üniversitesi Sanat Topluluğu ‘Gizli Oturum' ve İstanbul Üniversitesi ÖKM Sahnesi "Kural ve Kuraldışı" oyunuyla sanatseverlerle buluştu. Haftanın ilk gününde ise İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu ‘Büyük Romulus' Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ‘Kont Öderland' oyunlarıyla seyirciyle buluştu. Sahnelenen oyunlar ve oyuncuların performansları sanatseverlerden tam not aldı. Festival 11 Mayıs Perşembe gününe kadar her gün sahnelenecek birbirinden güzel oyunlarla devam ediyor.