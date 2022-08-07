15 yaşındaki Harun bilgisayar başında kalp krizine yenik düştü

Antalya'da 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı bilgisayarda oyun oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Acı olay, Kepez ilçesinde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilgisayarda oyun oynayan Atatürk Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi 15 yaşındaki lise öğrencisi Harun Sarı hareketsiz kaldı. Bunu gören kız kardeşi durumu annesine bildirdi. Oğlunun masada hareketsiz olduğunu gören anne durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık çalışanları geldi.

Eve gelen sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Harun Sarı'yı ambulans ile Şelale Tıp Merkezine kaldırdı. Burada Harun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun cenazesinin işlemlerin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.