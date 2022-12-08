15 yaşındaki Ukraynalı hastaya büyüme plaklarını koruyan ameliyat

Antalya'da diz ağrısı şikayetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 15 yaşındaki Ukraynalı kızın menisküs ve ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Hastanede ilk kez büyüme plaklarını koruyan hepsi içeride ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şifa bulmak isteyen vatandaşların yanı sıra yabancı hastaların da tercihi oldu. Dizde ağrı, kilitlenme ve dönme, boşalma hissi olan Ukraynalı Lev Yelfımov (15), Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Anıl Gülcü'ye başvurdu. Yapılan muayene ve tetkik sonrasında Yelfımov'da menisküs ve ön çapraz bağ yırtığı tespit edildi. Aile onayı ile kıza Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez büyüme plaklarını koruyan hepsi içerde ön çapraz bağ ameliyatı yapıldı.

“Ameliyat bizim açımızdan oldukça başarılı geçti”

Başarılı ameliyat sonrası hastayı servisinde ziyaret eden Dr. Öğr. Üyesi Gülcü, işlem hakkında bilgi verdi. Gülcü, “Son yıllarda çocuklarda spora olan ilginin artması ile birlikte dizde bağ, menisküs ve kıkırdak yaralanmalarında da önemli artış meydana geldi. Giderek de artmaya devam ediyor. Hastamızda da spora bağlı ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı tespit ettik. Çocuk yaşta uygulanacak ameliyatın cerrahi tekniğinde de bazı farklılıklar bulunur. Tamamı içeride büyüme plaklarına hasar vermeden 15 yaşındaki hastamıza ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve kova sapı yırtığına yönelik menisküs onarımı uyguladık. Ayrıca hastamızın iç menisküsünde kova sapı yırtığı mevcuttu. Menisküsünü hem onarıp hem de tamir ettik. Ameliyat bizim açımızdan oldukça başarılı geçti. Hastanemizde çocukların büyüme plaklarına hasar vermeden bu tür ameliyatlar başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Onlar sağlıklı ve mutlu oldukları zaman biz hekimler de oldukça mutlu oluyoruz” dedi.

Anne Yelfımov ise hastanede verilen sağlık hizmetinden çok memnun kaldıklarını aktararak, "Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalite çok yüksek. Kaliteli sağlık hizmet sunumu için hastane yönetimine, hekimimize ve tüm sağlık personeline teşekkür ederiz“ diye konuştu.