15 yıl hapis cezası bulunan firari suç makinesi yakalandı

Antalya'da hakkında evden hırsızlık, hayvan hırsızlığı, nitelikli yağma ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan 38 adet suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesi, Aşağıkaraman Mahallesi'nde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında hakkında evden hırsızlık, hayvan hırsızlığı, nitelikli yağma ve mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan toplamda 38 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası bulunan İ.İ. isimli şahıs 17 Mart Perşembe günü düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.