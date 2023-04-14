16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından, hakkında 37 adet suç kaydı bulunan ve 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından Kepez ilçesinde müşterek yapılan çalışmalar neticesinde hakkında 37 adet suç kaydı bulunan ve 16 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şüpheli H.K. isimli şahıs, saklanmış olduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.