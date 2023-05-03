Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği düzenlendi. Paris 2 batığına dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Kahramanları yabancı filmlerde aramayalım. Kendi gerçek kahramanlarımızın filmlerini izleyelim, artık filmleri yapılsın” dedi.

AÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sualtı Sporları Topluluğu ve Kemer Belediyesi tarafından 17. Uluslararası Kemer Paris 2 Batığı Dalış Etkinliği düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu üyeleri, ilk olarak dünya askeri tarihinde ilk defa bir uçak gemisi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i mezarı başında andı. Kabir ziyareti sırasında Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının kimlikleri, savalar sırasındaki başarıları anlatılarak saygı duruşu bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Sualtı fotoğraf gösterimi

Kemer Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan etkinliğin ikinci gününde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Sualtı Topluluğu Başkanı Onur Huş topluluk ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Sualtı Fotoğrafçısı Adnan Büyük'ün “Çanakkale Savaşı'nın Canlı Tanıkları, Batıklar” isimli sualtı fotoğraflarının gösterimi yapıldı ve belgesel yapımcısı Savaş Karakaş'ın çektiği ve topluluğun ilk etkinliği olan “I. Mustafa Ertuğrul Aker Anısına Uluslararası Paris II Batığı Dalışı”nın video gösterimi sunuldu.

Dev Türk bayrağı açıldı

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, siperlerin bulunduğu yerde o zorlu koşullarda Paris II ve Alexandra gemilerinin nasıl batırıldığı, esir alınan Fransız askerlerine yapılan insanlık muameleleri hakkında bilgiler verdi. Yine aynı bölgede bulunan ve o dönemde askerlerimizin barındığı mağara da ziyaret edildi. Etkinliğin üçüncü gününde Kemer Limanı'nda Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun liderliğinde gerçekleşen dalış etkinliğinde ise Paris II Batığı'nın üzerinde dev bir Türk bayrağı açıldı. Bayrak açıldığı sırada Sahil Güvenlik botunun yaptığı gösteri de dikkat çekti. Bayrak töreninden sonra batığa dalış gerçekleşti.

Etkinlikleri 17 yıldır sürdürmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, bu etkinliklerin gençlerin tarihimizi tanıması için önemli olduğunu vurguladı. Gökoğlu, “Kahramanları yabancı filmlerde aramayalım. Kendi gerçek kahramanlarımızın filmleri yapılsın, artık kendi kahramanlarımızın filmlerini izleyelim” diye konuştu.