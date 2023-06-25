17. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı yapıldı

Yunanistan'ın Meis Adası'yla, Antalya'nın Kaş ilçesi arasında 7,1 kilometrelik açık deniz yüzme yarışı yapıldı.

Meis-Kaş Yüzme Yarışı, 24. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri çerçevesinde Yunanistan'dan, Türkiye'ye 2 kıta, 2 ülke arasında düzenlendi. 'Barış ve dostluk' sloganıyla festivalin kapanış etkinliği olan yüzme yarışına, Türkiye, Yunanistan, ABD, İngiltere, Avustralya, Afganistan, Bosna-Hersek, Fransa, Gürcistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Japonya, Makedonya ve Rusya olmak üzere 16 ülkeden 193 sporcu katıldı. Ayrıca Iron Man şampiyonu Sera Sayar, Manş Deniz'ini yüzerek geçen en genç Türk yüzücü Aysu Türkoğlu, dünya yüzme rekortmeni Ahmet Nakkaş ve Ultra Maraton yüzücü Bengisu Avcı da yer aldı.

7,1 kilometrelik parkurda kulaç attılar

Yarışacak sporcular sabah saatlerinde feribotla Kaş'tan yarışın başlama noktası Meis Adası'na geçti. Burada Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve Meis Belediye Başkanı'nın startını verdiği yarışta, sporcular 7,1 kilometrelik parkurda kulaç attı. Deniz güvenliğini Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı yarışta, sporculara tekneler eşlik etti.

"Zorlu bir parkur ama bunu tamamlayabilmek de önemli"

Başkan Mutlu Ulutaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, festivalin en önemli etkinliklerinden birinin 'Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı' olduğunu söyledi. Yüzme yarışına ilginin her sene arttığını dile getiren Başkan Mutlu Ulutaş, "Yüzmeyi seven herkesin buraya gelip, bu yarışlara katılmasını ve bu heyecanı yaşamasını diliyorum. Zorlu bir parkur ama bunu tamamlayabilmek de önemli, o yüzden tüm sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum" dedi.

Yarışta erkeklerde Emre Erdoğan, kadınlarda ise Aybike Su Irçağ birinci oldu. Yarış sonunda konuşan Emre Erdoğan, "Yunanlı sporcuyla yan yana, daha çok birbirimizi kontrol ederek, oldukça zorlu şekilde ama centilmence yarıştım. Keyifli bir yüzmeydi. Sonunda birinci oldum ama benim için kolay bir yarış olmadı" diye konuştu.

Aybike Su Irçağ da su ve havanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Açıkta yüzmeyi seviyorum. Normalde havuzda antrenman yapıyorum ama böyle yarışlar keyifli oluyor. Çok eğlendim. Yarışta biraz kollarım ağrıdı, nefesim kesildi ama değerdi" şeklinde konuştu. Yarışta down sendromlu özel sporcu Gökhan Kotan da 3 saat 44 dakika 30 saniye yüzerek, bir ilki gerçekleştirdi. Kotan'ı, yarışın bitiş noktasında annesi karşıladı ve ona sarılarak tebrik etti.

Yarışta alınan sonuçlar şu şekilde:

Erkekler kategorisi

1 - Emre Erdoğan: 1 saat 37 dakika 42 saniye

2 - Spyros Chrysikopoulos (Yunanistan): 1 saat 38 dakika 1 saniye

3 - Ahmet Nakkaş: 1 saat 39 dakika 15 saniye

Kadınlar kategorisi

1 - Aybike Su Irçağ: 1 saat 46 dakika 34 saniye

2 - Kathyrn Haesner (Avustralya): 1 saat 57 dakika 32 saniye

3 - Sera Sayar: 1 saat 59 dakika 53 saniye