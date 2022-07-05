17 yaşındaki Nuray'ı öldüren zanlı ikinci kez hakim karşısında

Antalya'da geçtiğimiz 18 Mart tarihinde 17 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğü iddia edilen eski nişanlı, ‘Çocuğun kasten öldürülmesinden' ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Antalya Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Taner Bektaş (30) tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül ise kızının katilini görmemek ve sesini duymamak için mahkemeye katılmadı. Aile avukatları ve teyze Nur Çevik ise duruşmada hazır bulundu.

“İnternetten tanıştık”

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Taner Bektaş'a haklarını hatırlatarak savunma yapıp yapmayacağını sordu.

Yaşananlardan pişman olduğunu belirten Bektaş, "Nuray Demir ile 2021 yılında internetten tanıştım. Daha sonra ailelerin de katılımı ile nişanlandık. Cinayetten bir gün önce 17 Mart tarihinde Yalova'dan Antalya'ya geldim. İlk gün Nuray ile birlikte gezdik" dedi.

"Boğazını sıktım"

Olayın yaşandığı günü anlatan Taner Bektaş, bir gün sonra Nuray ile otelde buluştuğunu hatırlatarak, “Nuray bana kendisine daha önce cinsel istismarda bulunan B.'yi öldürmemi istedi, kabul etmezsem evlenmeyeceğini söyledi. Bu şekilde bir evliliği kabul edemeyeceğimi söyleyince boğazıma sarıldı. Ben de aynı şekilde kendisinin boğazını sıkmaya başladım. Zayıf olduğu için bana direnemedi. Hareketsiz kalana kadar sıkmaya devam ettim. Bu sırada iki elinin yanlara düştüğünü gördüm. Ben de bıraktım, yana devrildi. Şoka girdim. Öldüğünü düşünüp otel odasından ayrıldım. Otobüsü kaçırınca Yalova'ya taksi ile gittim. Polis arayınca kendim gidip teslim oldum” dedi.

"Başka bir kadınla görüşmüş"

Daha sonra söz alan Nuray Demir'in aile avukatı ise sanığın cinayetten sonra verdiği ifadelerde Nuray'ı alkol alan ve kötü biri gibi göstererek suçtan kurtulmaya çalıştığını söyledi.

Taner Bektaş'ın cinayetten önce aynı otel odasında bir kadınla görüştüğünün kameralardan tespit edilip dosyaya girdiğini söyledi. Bunun üzerine tutuklu sanık bu görüşmenin tanışma amacı ile olduğunu söyledi. Taner Bektaş'ın avukatı ise müvekkilinin baştan beri olayı doğru şekilde anlattığını söyledi.

"Arkadaşı dinlendi"

Mahkeme olay günü Nuray'ın yanında olan arkadaşı A.B.'yi şahit olarak dinledi. A.B., Nuray'ın kendisine Taner'i 'eski nişanlım' diye tanıttığını söyleyerek, “Nuray, Taner'den kurtulmak istiyordu. Olay günü çok tedirgindi” diye konuştu.

Taner Bektaş ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Taner Bektaş'ın avukatı Nuray Demir'in telefonunu şifresinin kırılarak video görüntüleri ve whatsapp yazışmalarının incelenmesini istedi. Mahkeme sanık avukatının talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Nuray Demir, 18 Mart günü eski nişanlısı Taner Bektaş tarafından otel odasında öldürüldü. Olayın ardından kaçan Bektaş, Demir'in cansız bedeninin otel çalışanları tarafından bulunmasının ardından kaçtığı Yalova'da polise teslim oldu, ardından Antalya'ya getirildi.