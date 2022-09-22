17 yaşındaki Nuray'ı otel odasında boğarak öldüren sanık için indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

Antalya'da eski nişanlısı tarafından otel odasında boğularak öldürülen 17 yaşındaki Nuray Demir davasında cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ‘çocuğun kasten öldürülmesinden' ağırlaştırılmış müebbet hapsi verilmesini ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti.

18 Mart tarihinde 17 yaşındaki Nuray Demir'i bir otelin odasında boğarak öldüren tutuklu sanık Taner Bektaş (30), ‘çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Taner Bektaş, tutuklu bulunduğu Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Nuray Demir'in annesi Fatmaana Gül'ün kızının katilini görmemek ve sesini duymamak için mahkemeye katılmadığı öğrenilirken, aile avukatları ve teyze Nur Çevik duruşmada hazır bulundu.

Hiçbir indirim yapılmaması talep edildi

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaasında, sanık Taner Bektaş'ın ‘çocuğun kasten öldürülmesinden' ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesini ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep etti. Savcılık mütalaasının ardından sanığın avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.