17 yıldır karın ağrısı çeken kadının safra kesesinden 86 parça taş çıkarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 yıldır karın ağrısı bulantı, yemek sonrası şişkinlik gibi rahatsızlıklar yaşayan ve hastaneye başvuran 64 yaşındaki kadının safra kesesinden 86 adet taş çıkarıldı.

Alanya'da yaşayan Havva Girici (56) yaklaşık 17 yıldır bulantı, yemek sonrası şişkinlik ve karın ağrısı gibi şikayetler yaşıyordu. Ağrılarının artması nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bu gibi şikayetlerle başvuran Girici, yapılan ultrason taraması ve tahlillerinin ardından safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından hastaneye yatırılan Girici, ameliyata alındı. Hastane Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Güler, tarafından yapılan operasyonda kadının safra kesesi alınırken, 86 adet taş olduğu tespit edildi.

“Safra kesinin tamamını dolduran taşlar vardı”

Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Güler, Girici'nin karın ağrısı, bulantı ve yemek sonrası şişkinlik gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi. Yaptıkları tetkiklerde safra kesinde taş olduğunu tespit etiklerini aktaran Güler“ Yaklaşık 17 yıldır bu gibi şikayetlerini yaşayan Havva Girici isimli hastanın safra kesinde taş olduğunu tespit ederek ameliyat önerdik. Daha öncede safra kesinde taş olduğunu da biliyormuş. Fakat ameliyatını uzun bir süre ihmal etmiş. Hastanın ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası safra kesesini açtığımızda içerisinde 86 adet taş olduğunu gördük. Safra kesinin tamamını dolduran taşlar vardı, bizim için çok şaşırtıcı ve ilginç bir olay. Şuan hastamızın durumu gayet iyi ve ameliyattan bütün şikayetlerinin gideceğinin düşünüyoruz” dedi.

“Ameliyatlar kapalı olarak gerçekleşiyor”

Safra kesindeki taş tespit edilen hastalarının korkmadan ameliyat olabileceklerini hatırlatan Güler,” Bu tür rahatsızlıklarda hastalara doktorlar ameliyat olmasını önerdiği zaman çekinmemeleri gerektiğini öneriyoruz. Çünkü enfeksiyon, sarılık ve pankreas gibi çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Hem hasta uzun süre bu ağrılarla yaşamak zorunda kalıyor hem de geçirilen enfeksiyon atakları sonrasında iş biraz daha zor hal alıyor. Bu nedenle doktorlar ameliyatı önerdiği vakit ameliyat olmalarını öneriyoruz. Ameliyatlar kapalı olarak gerçekleşiyor ve genellikle problemsiz vakalarda 1 veya 2 gün yatış süresi oluyor” diye konuştu.

“Taşları görünce çok şaşırdım”

Kendisine safra kesesinde çıkan taşlarını görünce çok şaşırdığı söyleyen Havva Girici ise,” Doktor ameliyat olmamı istedi. Ameliyat oldum ve safra kesemden 86 taş çıktı. Taşları görünce çok şaşırdım. Bu kadar taş çıkacağını beklemiyordum. Doktoruma ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.