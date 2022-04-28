18 farklı spor branşını barındıran Oba Kapalı Spor Kompleksi hızla yükseliyor

kat tabliye beton dökümü yapıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Projemizin inşaatı hızla ilerliyor. Gençlerimizin her branştan sporu yapabileceği, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak kapasitedeki tesisimizi en kısa sürede halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

Vatandaşların ve bölgenin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek yatırımlarını sürdüren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Mahallesi'nde vizyon projelerinden birisini daha hayata geçiriyor. 20 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan ve içerisinde kapalı otoparkı ile yarı olimpik yüzme havuzu da bulunan Oba Spor Kompleksi hızla yükselmeye devam ediyor. 1. Kat tabliye betonu dökülen Oba Kapalı Spor Salonu inşaatı için dua edilerek kurban kesildi.

“Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir tesis olacak”

Hızla büyüyen ve gelişen Oba Mahallesi'nin ihtiyacı olan sportif ve sosyal alanları gerekli imar planı tadilatı yaparak hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Yücel, “11 okulun yanı sıra özel ve devlet hastanelerimizin bölgede olmasıyla birlikte, hızla gelişen ve büyüyen bu bölgede sosyal ve sportif alan ihtiyacı artmıştı. Bu nedenle imar tadilatları ile bazı bölgelerdeki alanlarda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bu yüzden buraya yarı olimpik yüzme havuzu, konaklama alanları, kapalı otoparkları bulunan 18 branşa hizmet verebilecek, ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek bir spor salonu oluşturuyoruz. Bölgenin en lüks ve en konforlu tesisi olacak. Kısa sürede çalışmaları tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Şimdiden Alanya'mıza hayırlı olsun” dedi.