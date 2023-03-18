18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü anıldı

Antalya'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Uncalı Şehitliği'nde başlayan anma törenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösterilerle devam etti.

Vali Ersin Yazıcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü münasebetiyle Uncalı Şehitliği'ndeki törene katıldı. Törene Vali Yazıcı'nın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, kurum müdürleri, şehit dernekleri başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Program saygı duruşu ve daha sonrasında gerçekleştirilen saygı atışı ile başladı. Protokol üyelerinin çelenk sunumuyla devam eden program günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Vali Yazıcı, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Yazıcı Şehitlik Şeref Defterinde; “Kutsal vatanımız için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimiz;‘Şehitler Günü'nü onurla yâd ettiğimiz bugün, tarihe altın harflerle yazdığımız Çanakkale Zaferi'mizin de 108. yıldönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Sizlerin inanç ve azmi, milletimizin insanüstü mücadelesi ile elde ettiğimiz zaferler, bağımsızlığımızı, vatanımızı ve bayrağımızı korumak için neler yapabileceğimizi dosta düşmana bir kez daha göstermiştir.Millet olarak bizler; kanınızla, canınızla bu toprakları vatan kılan ve bizlere emanet eden siz şehitlerimizin emanetini sonsuza dek koruyacak ve daha yükseklere taşımak için bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz!Yüce Türk Milleti size minnettardır. Ruhunuz şad, mekânınız cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Şehitler mezarları başında anıldı

Şehitlik Şeref Defteri'nin imzalamasının ardından Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet, şehit mezarlarını tek tek ziyaret edip, kabirlerine karanfil bırakarak şehitlerimize dua etti. Kabir ziyaretleri sırasında Vali Yazıcı, şehit aileleriyle sohbet edip hatırlarını sordu. Kabir ziyareti ve edilen duaların ardından Vali Yazıcı ile törene katılan protokol üyeleri AKM'de düzenlenen programa geçti.

Etkinlikler AKM'de devam etti

Atatürk Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın devamında öğretmen Atilla Acar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam eden etkinlik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Vali Yazıcı, yarışma sonucu dereceye giren; resim dalı birincisi Muratpaşa Ülkü Seyri Kandemir İlkokulu öğrencisi Merve Seher Yiğit, şiir dalı birincisi Kepez Prof. Dr. Raşit Küçük İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asya Nil Bayır ve kompozisyon dalı birincisi Serik Tekeli Ortaokulu öğrencisi Ozan Özgün'e plaketlerini takdim etti.

Ödül töreninin ardından Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Son Kale Çanakkale” adlı tiyatro oyununu büyük beğeni ile izleyen Vali Yazıcı, daha sonra 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü temalı resim sergisine geçti.

Vali Yazıcı, törenin sonunda protokol üyeleriyle birlikte 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci Yıldönümü temalı resimlerin bulunduğu sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Anma etkinlikleri kapsamında Vali Yazıcı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci Yıldönümünde Türkiye Harp Malûlü Gaziler-Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı; “Öncelikle depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. 108 yıl önce Çanakkale'de büyük bir destan yazdık ve o destan yazılmaya da devam ediyor. Sizlerin çocukları yakınları, eşleri, evlatları bu toprakların vatan olması için gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü biliyoruz. Bu toprakların vatan olarak kalabilmesi içinde gerekiyorsa 85 milyonun hepsi de aynı şehadete şevkle, istekle koşarak yürüyecektir. Bu vatan bizim. Kıyamete kadar da bizim olacak. Biz Anadolu'yu yurt edindik. Bırakmaya da niyetimiz yok. Kıymetli topraklar da yaşıyoruz. Dolayısıyla da birçok kişinin gözü bu topraklarda. Ama biz vatanımızın 1 çakıl taşını dahi hiç kimseye vermedik vermeyeceğiz de. Allah'ın izniyle bu vatan bölünmeyecek, bu bayrak inmeyecek, bu ezan susmayacak. Bu topraklardaki son Türk ölünceye kadar da bizi bu topraklardan kimse alıkoyamayacak. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Allah yeni acılar yaşatmasın.” dedi.