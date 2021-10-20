18. Turuncu Bayrak Ödülleri sahiplerini buldu

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Turuncu Bayrak töreninde Hijyenik İşletme Belgesi almaya hak kazanan 152 işletmeye ödülleri teslim edildi.

Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl başvuru esasına dayalı olarak gerçekleştirilen Turuncu Bayrak Hijyenik İşletme Projesi'nin ödül töreni bir Restoran'da gerçekleştirildi. Bu yıl 18'incisi düzenlenen ve ödüle layık görülen 152 işletme sahibi ödüllerini törene katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve Alanya protokol üyelerinin ellerinden aldı.

“İşletmeler sıkı denetimlerden geçti”

İşletmeler, Alanya Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından denetime tabi tutuldu. Teknik incelemenin sonucunda tüm hijyenik kriterlerini ve Covıd-19 pandemisi ile ilgili kuralları tamamladığı tespit edilen ve bu hijyenik şartların sürekliliğini sağlayabilecek kanaati oluşturan işletmeler Turuncu Bayrak almaya hak kazandı.

“Gastronomi turizmi ve mutfak mirası çalışmaları aktarıldı”

Katılımcılara Alanya Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa tarafından Türkiye'de ilk lisans sahibi olarak Alanya Belediyesi tarafından yürütülen ve Alanya'ya özgü yerel ürünlerin ve yemeklerin tüm dünyaya tanıtıldığı, Culinary Heritage Mutfak Mirası Alanya projesi hakkında bilgiler verildi. Coğrafi işaretli Gülüklü Çorba hakkında yürütülen çalışmalarla katılımcılar bilgilendirildi ve Alanya'nın gastronomi turizminde yakaladığı başarılar anlatıldı.

“Hijyen ve kalite pandemide öne çıktı”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm dünyanın mücadele ettiği Covıd-19 pandemisinde hijyen ve kaliteye olan ihtiyacın arttığını belirtti. Başkan Yücel, “Bu bilinçle 18 yıldır Turuncu Bayrak uygulamamızı yürütüyoruz. Bugün de 152 işletmemize turuncu bayraklarını vereceğiz” dedi.

“Oba'ya gastronomi evi açacağız”

“Alanyamızı yöresel değerleri ile öne çıkarmak ve gastronomi turizmi rotalarında yer almak için uzun yıllardır planlı bir şekilde birçok çalışma yürütmekteyiz” diyen Başkan Yücel, Oba Mahallesi'nde Gastronomi Evi Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi. Başkan Yücel, “İki üç ay içerisinde bu projeyi hayata geçirip Alanyamıza kazandıracağız. Aynı zamanda aşevi olma özelliği de taşıyacak evimizde, mutfak araştırmaları yapacağız. Yapımı bittikten sonra Alanya'nın en büyük gastronomi merkezi olacak” diye konuştu.

“Mutfak kültür evimiz ödüllendirildi”

Başkan Yücel, “Alanya Kalemizde restore ettiğimiz ve restorasyonu ile ödül aldığımız bir Alanya Evi'ni, coğrafi işaretini aldığımız Alanyamıza özgü Gülüklü çorba, S pasta, Çiğirdik gibi yöresel lezzetlerimizin tanıtımını yapacağımız, mutfak kültürümüzü yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtabileceğimiz Mutfak Kültür Evi olarak hizmete açtık” ifadelerini kullandı.