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180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı

Antalya’da yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Tutka’nın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Antalya'da yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Cengizhan Tutka'nın cenazesi, yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.


Olay, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sazak koyundan Adrasan'a gelirken karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen Cengizhan Tutka'nın (36) kullandığı 07 K 6242 plakalı motosiklet yoldan çıkarak sarp yamaca yuvarlanıp denize kadar sürüklendi. Yaklaşık 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan motosikleti görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Tutka'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tutka'nın cenazesi bu sabah yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

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