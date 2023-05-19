19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Antalya'da coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Antalya Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yılını kutladıklarını ifade eden Vali Yazıcı; “Başta geleceğimizin umudu gençlerimiz olmak üzere tüm Antalyalıların ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.” dedi.

19 Mayıs 1919'un 104'üncü Yılını Kutluyoruz

Program, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde görevli gençlerin Vali Yazıcı'ya bayrak takdim etmesi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı. Tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olan 19 Mayıs 1919'un 104'üncü yılını kutladıklarını ifade eden Vali Yazıcı; “Başta geleceğimizin umudu gençlerimiz olmak üzere tüm Antalyalıların ve Aziz Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.” dedi.

Özgecan Aslan Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisini izleyen Vali Yazıcı ve protokol üyeleri daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan su altı arama kurtarma, narkotik suçlarla mücadele, trafik ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan su altı arama kurtarma stantlarını ziyaret etti.

Muratpaşa, Aksu ve Özgecan Aslan Gençlik Merkezleri tarafından el yapımı eşya, resim, ahşap, taş boyama vb. eşyaların yer aldığı sergiyi gezen Vali Yazıcı, gençlerden ürünlerin yapılışı ve sergi hakkında bilgi aldı. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda tenis, masa tenisi, dart, okçuluk, tekvando, basket, satranç, paten, bisiklet, badminton ve Antalya Binicilk Atlı Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen at gösterilerini büyük bir beğeni ile izleyen Vali Yazıcı, gençlerle birlikte tenis ve masa tenisi oynadı.

Bayram Coşkusunu Antalya'mızda Hep Birlikte Yaşıyoruz

Antalya Spor Salonu bahçesindeki kutlamaların ardından Kaleiçi Yat Limanı'na geçen Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Antalya Deniz Ticaret Odası'nın katkılarıyla hazırlanan “Deniz Kortejine” katıldı. Kortejde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı Antalya'mızda coşkuyla kutluyoruz. Kutlama programlarımıza sabah Antalya Spor Salonu'nun orada çok sayıda gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşarak başladık. Gençlerimizin açtıkları stantları ve gerçekleştirdikleri gösterileri izledik. Şimdi de kutlamalarımıza Antalya'mızın eşsiz güzellikteki denizinde devam ediyoruz. Özellikle denizcilik ve diğer liselerimizle birlikte 40 civarı gemi ile halkımızdan da katılımlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı denizde yaptığımız gösterilerle kutluyoruz. Burada bize Sahil Güvenlik ve Emniyet ekiplerimizin botları dışında birçok sivil tekne de eşlik ediyor. Bayram coşkusunu Antalya'mızda hep birlikte yaşıyoruz. Tüm gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Programa Vali Yazıcı ie birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Albay Dr. Murat Sezgin, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı P.Alb. Kemal Çakıroğlu, Hava Meydan Komutanı Hava P. Albay Sabri Akın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan ile çok sayıda vatandaş katıldı.