İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

19 yaşındaki genç Manavgat Baraj gölünde kayboldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Manavgat baraj gölünde kaybolan 19 yaşındaki gençten dünden bu yana haber alınamıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat baraj gölünde kaybolan 19 yaşındaki gençten dünden bu yana haber alınamıyor. Kayıp genç için bölgede arama çalışması başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Engin Karakaya, dün saat 16.00 sıralarında sandalıyla Karaca Mahallesi'nde Manavgat Baraj gölünde bulunan Eşrefin Adası olarak bilinen küçük adaya gitti. Engin Karakaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi.


Jandarma ve AFAD ekiplerini bağlı arama kurtarma ekipleri ve dalgıçlar bölgede karadan ve şu altından arama çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.