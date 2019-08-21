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19 yaşındaki otel çalışanı otel lojmanında ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, odasında ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan 19 yaşındaki genç, odasında ölü olarak bulundu.


Olay, Kızılağaç bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları bir otelin mutfak bölümünde çalışmakta olan Ömer Orkan Onur'u kaldığı otel lojmanında yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Onur'un cenazesi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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