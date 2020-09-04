19 yaşındaki Rabia'nın katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya'da pompalı tüfekle açılan ateş sonucu otomobilde hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç kızın katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece 02.00'da Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Nazif G.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobile, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Tüfekten çıkan saçmalar arka koltukta oturan Rabia Çerçi'nin (19) göğsüne, sürücünün ise kulağına isabet etti. Yaralanan sürücü Nazif G. bunun üzerine aracıyla hastaneye gitti. Burada sağlık ekipleri Rabia Çerçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından H.H.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

"Manavgat'ta yaşamak istemiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu

Genç kızın cenazesi ise bugün otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeyi almaya gelen anne Ümit Çerçi ve ağabeyi Erkan Çerçi'nin oldukça üzgün olduğu gözlendi. Aile, diğer illerden gelecek akrabalarını beklemek için cenaze alımını yarına bırakarak Adli Tıp Kurumundan ayrıldı.

Hayatını kaybeden Çerçi'nin 2015 Ekim ayında ‘Manavgat'ta yaşamak istemiyorum' diyerek ortadan kaybolduğu, bir süre sonra da bulunduğu öğrenildi.

"Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam”

Öte yandan, genç kızın sosyal medya hesabından bir paylaşımı ise dikkat çekti. Rabia Çerçi'nin 2016 yılında kişisel hesabından “Hikayenin sonu malum. Ölü bir kadın, katil olduğundan habersiz bir adam” sözleriyle fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Manavgat polisi, H.H.D. isimli şüpheliyi gözaltı aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. H.H.D. ile Nazif G. arasında daha önce yaşanan bir husumet bulunduğu öğrenildi.