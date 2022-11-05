19 yıl sonra açılan okulun öğrencilerine kırtasiye desteği

Muratpaşa Belediyesi, 19 yıl sonra yeniden eğitim ve öğretime açılan Finike'nin Gökbük Mahallesi ilkokulunun öğrencilerine kırtasiye malzemesi, Köy Yaşam Merkezi için de ev eşyası yardımında bulundu.

Gökbük'te 1950 yılında yapılan okul, öğrenci sayısının azalmasıyla 2003'te kapatıldı. 19 yıl atıl durumda kalan okul binası yeni eğitim öğretim yılı öncesi baştan aşağıya yenilendi ve aynı zamanda ‘Köy Yaşam Merkezi' olarak yeniden açıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yeniden açılan okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması talimatını verdi. Öğrenciler çanta dolusu kırtasiye malzemesi, sınıf araç ve gereçleriyle birlikte Köy Yaşam Merkezi'nde kullanabilecek kanepeden beyaz eşyaya ev ihtiyaçları Muratpaşa'dan Gökbük'e ulaştırıldı. Mahallenin çocukları, kendileri için hazırlanan çantaları alırken mahalleli de ev eşyalarını yerleştirdi.