Antalya'da yarın başlayacak olan 2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, “Cimnastik son yıllarda Türkiye'de gelişti, dünyada madalyalar alıyoruz, bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Antalya'yı dünya cimnastik merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

2. Artistik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası yarın Antalya'da başlayacak. 29 Mart - 2 Nisan tarihlerinde Antalya Cimnastik Salonu'nda yapılacak organizasyona 65 ülkeden 286 sporcu katılacak. Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Ahmet Burak Ekici, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan ve Volkan Arda Hamarat, kadınlarda Beren Bay, Feyza Selen Gürener, Naz Aktürk ve Zeynep Kurtuluş temsil edecek. Şampiyona öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) Asbaşkanı Suat Çelen, organizasyonun dünya için büyük önem ifade ettiğini belirtti.

Çelen, “Cimnastik son yıllarda Türkiye'de gelişti, dünyada madalyalar alıyoruz, bunu sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. O yüzden biz bu yarışmaya talip olduk. Bundan sonra Antalya'ya uluslararası yarışmalar ile gelmek istiyoruz. Antalya'yı dünya cimnastik merkezi haline getirmek istiyoruz. Herkesin buraya gelmek istediğini gördük. Çok kısa bir sure önce FIG Başkanı Morınarı Watanabe ile beraber Hatay'ı ziyaret ettik. Bu çok önemli bir gelişmedir. Orada bulunan sporcularda dokunduk. Cimnastiği konuşan ve destek veren herkese teşekkür ederim. Bu yarışmanın başarılı geçmesini umut ediyorum. Antalya artık bir Cimnastik kentidir” ifadelerini kullandı.

Morinari Watanabe: “Genç sporcularımızı geleceğe hazırlıyoruz”

Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ise konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

"Çok güzel bir yarışma hedefliyoruz. Yüksek katılım için teşekkür ederiz. Yarışmaya çok fazla ülkeden katılım oldu, depremden etkilenen ülkelerle birlik olmak istedik. Türkiye ve Suriye için sporcularımız bandajlar takarak, farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yıllar önce Japonya'da da aynı şeyleri yaşadık. Yarışmadan dolayı çok mutluyuz. Genç sporcularımızı geleceğe hazırlıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Yavuz Gürhan: “Antalya'nın sporun da başkenti yapma yolundaki organizasyonlardan birisidir”

Şampiyonada sporculara başarılar dileyen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da, “Artık cimnastiğin de merkezi olan Antalya'mız bu organizasyona da ev sahipliği yapacak. Uluslararası organizasyonların bu güzel şehirde olması bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmak dünyanın turizm başkenti olan Antalya'nın sporun da başkenti yapma yolundaki özlemimizi gideren en önemli organizasyonlardan birisidir. Katılan sporcularına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Katılımlar için herkese teşekkür eden Artistik Cimnastik Erkek Sporcu Temsilcisi Aljaz Pegan, “Bu çok önemli bir yarışma, burada düzenlemek bizi mutlu ediyor. Gelecekleri için genç sporcular tecrübe kazanacaklar” dedi. Artistik Cimnastik Kadın Milli Takım Antrenörü Fatma Hanım Ünal ise, “Organizasyonun Antalya'da olması gurur vericidir. Depremden sonra katılım nasıl olur diye duşundum. Katılım çok oldu, herkese başarılı yarışmalar diliyorum” diye konuştu.

Toplantı çekilen anı fotoğrafının ardından sona erdi.