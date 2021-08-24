2 bin 510 metrekarelik alana semt parkı yapılıyor

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeni bir park projesini daha Oba Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oba Mahallesi'nde 2 bin 510 metrekarelik yeşil alanda yapımına başlanan Semt Parkı içerisinde basketbol sahası, dış mekan spor aletleri, survivor alanı, masa tenisi, tuvalet, büfe ve farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları bulunuyor. Yapılacak bölgenin refah seviyesini arttıracak Semt Parkı, 24 saat güvenlik kamerası ile de izlenecek.

“Yeni yaşam alanları tasarlıyoruz”

Alanya'nın her mahallesine park ve yeşil alanlar kazandırdıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak halkımızın özellikle çocuklarımızın, daha önce yapmış olduğumuz parklarımıza ilave olarak yeni nesil oyun gruplarına yer vererek daha güzel vakit geçirebileceği semt parkı gibi yeni yaşam alanları tasarlıyoruz. Semt Parkı'mızı kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Şimdiden bölge halkımıza ve Alanya'mıza hayırlı olsun” dedi.