2 çocuk annesi kadın, estetik ameliyatı sonrası yatağa bağımlı kaldı

Antalya'da 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma operasyonu sırasında 5 dakika kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırılan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Sabina Abbas, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. Boğazına açılan trakeostomiyle nefes alıp, midesinden beslenen genç kadının eşi Rüstem Abbas, “Sapasağlam gitti eşim, aynı şekilde eve göndersinler” dedi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 4 yıl önce burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatına giren 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadının kalbi durdu. Bitkisel hayata giren talihsiz kadın, 4 yıldır yaşam savaşı veriyor.

Hastane yetkilileri talihsiz kadını taburcu etmek isterken, eşi Rüstem Abbas, "Eşim hastaneye yürüyerek girdi, yürüyerek çıkartın" diyerek kabul etmedi.

Aslen Ahıska Türkü olan ve Konyaaltı ilçesinde yaşayan evli 2 çocuk annesi Sabina Abbas, burun estetiği ve karnından yağ aldırmak için bir doktorla görüştü. Abbas, Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı doktor A.F. tarafından 28 Temmuz 2017 tarihinde anlaşmalı olduğu özel bir hastanede ameliyata alındı. Burun estetiği ile yağ aldırma operasyonunun birlikte işlem sırasında genç kadının kalbi durdu. Yaklaşık 5 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Abbas, yoğun bakıma alındı. Operasyon sonrası bilinci kapanan Sabina Abbas, yatağa bağımlı hale gelirken, nefesini boğazına açılan trakastomi, beslenmesini ise midesinden özel bir cihazla yapılıyor. Rüstem Abbas ise eşinin yürüyerek girdiği hastanede, yatağa bağımlı hale geldiğini belirterek, işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Rüstem Abbas, eşinin hiçbir hastalığı olmadığını ve sapasağlam 2 çocuk annesi olduğunu hatırlattı.

Eşinin durumunu sonradan öğrendiğini dile getiren Abbas, “ 28 Temmuz 2017 tarihinde beni hastaneye çağırdılar. Girdim özel bir hastaneydi, eşimin yoğun bakımda baygın halde olduğunu gösterdiler. 10 gün o hastanede kaldı, sonra başka bir hastaneye sevkettiler. Bugüne kadar da 4 yıldır tedavisi orada devam ediyordu. Geçen hafta eşim taburcu edilerek büyükşehirin palyatif merkezine götürüldü” dedi.

“Eşim yürüyerek gitti”

Palyatif bakım merkezinin de en fazla eşine bir ay bakabileceğini öğrenen Abbas, “Bilmiyorum ne yapacağız. Eşim şuan makineye bağlı, boğazından nefes alıyor, midesinden de bir makine aracılığıyla beslenebiliyor. Hiçbir hareket, konuşma yok. 4 yıldır sadece yatıyor. Bakıcı bakıyor 4 yıldır, onunda ücretlerini ben ödüyorum. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Bazı evraklar istiyoruz. Eşim nasıl yürüyerek gittiyse o şekilde eve gelmesini istiyorum. Eşim sapasağlamdı. Başka bir şey istemiyoruz. İki çocuğumuz var. Eşim bu hale geldiğinde çocuğum 3 aylıktı” dedi.

“Doktor hastane dışından”

Doktorun hastane dışından olduğunu ifade eden Rüstem Abbas, “Nereden nasıl bulmuşlar bilmiyorum. Eşim 5 bin TL ücretini ödemiş, ne fişi var ortada ne başka hiç bir belge yok ortada, bunun araştırılmasını istiyorum. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Eşim dışarıda bu doktorla görüşmüş olabilir. Eşimde hiçbir sıkıntı yoktu. Ben bilseydim bu ameliyatı yaptırmazdım gerek yok bu işlere” ifadelerine yer verdi.

“Eşim sapasağlam gitti”

4 yıldır çok zor günler geçirdiğini anlatan Abbas, “Çocuklara bakıcı bakıyor. Eşime başka, çocuklarımın ayrı bakıcısı var. Bir ay sonra ne olacak bilmiyorum. Sapasağlam gitti eşim, aynı şekilde eve göndersinler” dedi.