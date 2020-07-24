İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 çocuk annesi kadın evinde başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’da 2 çocuk annesi kadın, evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Antalya'da 2 çocuk annesi kadın, evinde başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Polis, 48 yaşındaki kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.


Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6745. Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığından emekli Astsubay Cemal A.'nın (50) eşi Sedef A. (48), eve gelen yakınları tarafından eşinin beylik tabancasıyla başından vurulmuş halde bulundu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Sedef A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Sedef A.'nın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polis, 2 çocuk annesi kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.