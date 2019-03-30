2 gencin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya'da hafif ticari aracıyla, motosikletli iki gencin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü 41 gün sonra tutuklandı.

Kaza 16 Şubat günü saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'nden üniversite yönüne giden Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile 913 Sokak'tan caddeye çıkan E.Ü. yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Turan Çelik ve yanındaki Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz (17) yaralandı. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Açıkgöz ve Çelik, bir gün sonra hayatlarını kaybetti.

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü E.Ü, kazadan 41 gün sonra tutuklandı. Sürücü hakkında hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.