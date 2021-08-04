2 kişinin yanarak öldüğü Kalemler'de yanan evlerin yıkımına başlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2 kişinin yanarak öldüğü ve çok sayıda evin küle döndüğü Kalemler Mahallesi'nde yanan evlerin yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından yıkılan evlerin moloz yığınları, kamyonlara yüklenerek mahalleden taşındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangını devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen mahalle olan Kalemler Mahallesi'nde yaklaşık 65 ev yanarak küle döndü. Yangından sonra evlerine dönen vatandaşlar, geride kalan eşyalarını yanlarına alarak mahalleden ayrıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen ekipler, zarar gören evleri tespit ederek tek tek işaretledi.

Mahalleye gelen iki iş makinesi zarar görev evleri yıkmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde yangın bölgesini ziyaret ederek havadan incelemelerde bulunan ve ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yanan evlerin yapımına bir ay içerisinde başlanacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından ekipler tarafından ilk kazma mahalleye vuruldu. Mahalleye gelen iki iş makinesi zarar görev evleri yıkmaya başladı. Evlerin molozları kamyonlara yüklenerek mahalleden taşındı.

Yaklaşık 65 ev yandı

Öte yandan mahallede kayıp olarak aranan Fahri Yiğit Okur (60) ve Almanya uyruklu eşi Andire Yiğit Okur'un (58) cansız bedenlerine, evlerinden 300 metre uzaklıkta yanan ormanlık alanda ulaşılmıştı. Mahalle sakini Adem Özer, “Bizim evimiz çok hasarlı idi, yıkıldı. Yaklaşık 65 ev yandı. Arabası yanan var. Eridik, bittik, kül oldu. Cumhurbaşkanımız geldi, eskisinden daha güzelini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ederiz. Bize üzülmememizi söyledi. Vatandaşların ilgisi çok fazla oldu. Bu köye gelen herkese çok teşekkür ederim. Bizi mağdur bırakmadılar. Su, ekmek, ayran, ayakkabı getiren birçok şey getirenler oldu. Bir tane vatandaşımız bir poşetin içerisine bir paket makarna, bir paket çay, iki tane kaşık koymuş getirmiş. Şu an bir sıkıntımız yok” sözlerine yer verdi.