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2. Lig: Serik Belediyespor:3- Mamakspor:0

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor evinde Mamakspor'u 3-0 mağlup etti.



Stat : İsmail Oğan


Hakemler: Sercan Karaca, Mehmet Şengül, Yunus Çiftçi


Serik Belediyespor: Durmuş Doğukan Aydaş, Ergün Nazlı (Raif Demir dk.73), Atakan Cangöz (Murat Erdemir dk.78), Murat Gürbüzerol (Ahmet Sarıkaya dk.78), Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan, Yusuf Onur Arıkan, Burak Albayrak, Kaan Mert Nasırcılar (Furkan Efe Bildir dk.58), Emre Bekir, İbrahim Rıdvan Alkan (Melih Bostan dk.58)


Mamakspor : Evra Saner Gülal, Mahsun Kaymaz (Ataberk Yıldız dk.46), Hüseyin İriç, Muhammed Enes Aksoy, Fırat Can Akbulut, Yunus Emre Karaman, Mehmet Halil Danış, Barış Uzun, Şahin Çark, Emran Muhammed, Canberk Özçakır


Goller: Sinan Kalaycı (dk.15), Emre Bekir (dk.74), Melih Bostan (dk.85) (Serik Belediyespor)


Sarı kart: Kaan Mert Nasırcılar, Atakan Cangöz, Yusuf Onur Arıkan (Serik Belediyespor), Fırat Can Akbulut, Mehmet Halil Danış (Mamakspor)

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