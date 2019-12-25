İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 motosikleti çalan şüpheliler gezerken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde park halinde motosikletin çalınması olayının şüphelisi oldukları belirlenen G.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halinde motosikletin çalınması olayının şüphelisi oldukları belirlenen G.G. ve suça sürüklenen çocuk E.K. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


UYAP sorgusunda Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca “İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali” suçundan arandığı anlaşılan şüpheli G.G.'nin 30 Aralık'ta Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen mala zarar verme olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Şüpheli G.G.'nin Asayiş ekiplerince yakalandığı sırada kullanmakta olduğu plakasız motosikletin şase numarasından yapılan sorgusunda Çolaklı Mahallesi'nde jandarma bölgesinden çalıntı olduğu belirlendi. Her iki motosiklet de sahiplerine teslim edildi.


G.G. ve suça sürüklenen çocuk E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.