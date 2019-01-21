20 günde 100 bin turist, turizmcilerin hedefini büyüttü

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya'nın 2019 yılı Ocak ayının ilk 20 gününde ulaştığı 100 binlik rekoruna ilişkin, “Antalya'nın 2019 yılında 15-16 milyon arasında bir rakamı görmesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılını tüm zamanların rekorlarıyla kapatan Antalya, yeni yıla yeni rekorlarla girdi. 2019 yılının ilk 20 gününde kenti 100 bin 878 turist ziyaret etti. Söz konusu rakam 2018 yılının aynı döneminde gerçekleşen 61 bin 897 turist sayısına yüzde 63 fark attı. Rakamları değerlendiren turizmciler ise 2019 yılının Antalya ve Türkiye için turizm açısından rekor yılı olacağına işaret ettiğini söyledi.

2018 yılında Türkiye ve Antalya'nın tarihi bir rekor kırdığını hatırlatan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizmde büyüme oranı olarak, Antalya'nın Türkiye rakamları üzerinde gittiğine dikkat çekti. Ayık, “Türkiye yüzde 20, Antalya yüzde 30 gibi falan büyüdü. Resmi rakamlar açıklanacak. Bu trend muhtemelen 2019'da da devam edecek diye bekliyoruz. Bizim için Antalya gibi mevsimselliğin ön planda olduğu destinasyonlarda, mevsim dışı zamanlarda gelen misafir çok önemli. İnşallah Antalya burada bir ön ayak olarak Türkiye'deki diğer destinasyonlara da örnek olacaktır. Şuan ki rakamlar da bunu destekliyor” dedi.

“Bunlar bizim potansiyelimizdi zaten”

Antalya'nın golf, spor kampları ve kongre etkinlikleriyle kış turizminde de yerini aldığını ve bir çok destinasyona öncülük edecek hale geldiğini kaydeden Ayık, “Bunlar bizim potansiyelimizdi zaten. Kaybettiğimiz potansiyeli şimdi geri alıyoruz. Aynı zamanda Antalya'da ciddi bir çeşitlilik de var. Özellikle Avrupa pazarındaki yaşlı insanların ılıman iklimde kış geçirme eğitimleri var. Antalya'daki bir çok tesisin bunlara cevap verebilecek imkanları var. Bunların hepsi bir etki” diye konuştu.

15-16 milyon hedefi

Kentin 20 günde 100 bin üzerinde ziyaretçi ağırlamasını da değerlendiren Ayık, “2018 yılında 13.6 milyon sayısına ulaşılmıştı. Antalya'nın 2019 yılında 15-16 milyon arasında bir rakamı görmesi lazım. Haziran-Eylül döneminde yapacağı artışlar sembolik olabilir. Esas artışını kalan 8 ayda yapmalı ki Antalya'nın 2023 yılındaki 20 milyon hedefini yakalayabilsin” ifadelerini kaydetti.