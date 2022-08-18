İhlas Haber Ajansı

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20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarmaya takıldı

Antalya’da 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.


Aksu ilçesi Topallı bölgesinde yapılan kontrolde, S.K. isimli şahsın, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenme suretiyle hırsızlık', 'kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından arandığı ve yaklaşık olarak 20 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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