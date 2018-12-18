2018 Yılında 420 çift nikah masasına oturdu

Antalya'nın Döşemealtı Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne 2018 yılında başvuran 420 çift dünya evine girdi.

Döşemealtı'nda bu yıl 420 çift nikah masasına oturdu. Nikah sayısında geçtiğimiz yıla oranla küçük bir artış yaşandı. Nikahların çoğunu Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, bizzat kıyıp mutluluklara ortak oldu.

13 yabancı gelin

Bu yıl Döşemealtı Belediyesi Evlendirme Bürosu'na gelenler arasında yabancı gelinlerin sayısında da artış vardı. Bu nikahlarda Döşemealtı'na Rusya Federasyonu'ndan 3, Azerbaycan'dan 2, Özbekistan, Gürcistan, Birleşik Krallık, Kazakistan, Çin, Belarus, Moldova ve Kırgızistan'dan 1 olmak üzere 13 gelin geldi. En yaşlı damat ise, 68 yaşındaki eşiyle hayatını birleştirip, ikinci baharını yaşayan 85 yaşındaki bir damat oldu.

14 Şubat yoğunluğu

Takvimler, genç çiftler için anlamlı günler arasında yer alan 14 Şubat'ı gösterdiğinde ülke genelinde olduğu gibi, Döşemealtı'ndaki nikah salonunda da yoğunluk yaşandı. Bu günü ölümsüzleştirmek isteyen 5 çift nikah masasına oturdu. 14 Şubat'ta nikah masasına oturan gelinlerden birinin de Kırgiztan uyruklu olması dikkat çekti.

Başkan Genç'ten kahve takımı

Nikahları kendisi kıymaya özen gösteren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yeni evli çiftlere mutluluk dileyip, kahve takımı hediye etmeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz yıl Döşemealtı'nda 372 çift nikah kıydırmıştı.