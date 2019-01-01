2018'e nostaljik şarkılarla veda

Muratpaşa Belediyesi'nin Kent Meydanı'nda kurduğu Yeni Yıl Çarşısı, Gümüş Pena Grubu'nun söylediği 80'li, 90'lı yılların popüler şarkılarından oluşan müzik dinletisi ile tamamlandı.

Hediyelik eşya satıcılarından meyve ve sebzecilere kuruyemişçilere ve şarküteriye 50 Antalya esnafının yer aldığı Yeni Yıl Çarşısı, 22 Aralık Cumartesi'den itibaren 31 Aralık Pazartesi tarihleri arasında saat 11.00'den 23.00'e kadar binlerce vatandaşı ağırladı. Her gün değişik sanat gösterilerinin de yeraldığı Muratpaşa Belediyesi Yeni Yıl Çarşısı'nın son gününde Gümüş Pena Grubu sahne aldı. Grup 80'li, 90'lı yılların popüler şarkılarından oluşan repertuarları ile izleyicileri coşturdu.