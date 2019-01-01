2019'da 50 milyon turist hedefleyen turizm sektörü destek bekliyor

Ayık, yıl içinde olan bayram gibi blok tatillerinin tatil sürelerinin yılbaşından hemen sonra açıklanması gerektiğine dikkat çekerek, ''Blok tatillerinin süreleri erkenden açıklanırsa yerli tatilci tatilini erkenden planlayabilir" dedi.

"Destekler artırılmalı"

Ayık, turizm sektörü için her şeyin değişken olabileceğini, turizmin hassas bir sektör olduğunu belirterek, ''Bu nedenle turizm sektörü için mutlaka bir şeyler yapılmalı. En iyi giden, en yararlı turizm sektörü ile ilgili destekler verilmeli. Türkiye'de görünen ülke ekonomisine en büyük katkıyı yapan turizm sektörüdür. Bu sektör ne kadar desteklenirse geri dönüşü diğer sektörlerle kıyaslandığında, daha hızlı ülke ekonomisine de en büyük döviz katkısını ve istihdamı yapacak olan sektördür. Sektörü daha da fazla desteklemek gerekir. Turizme bir koyduğunuz zaman, geriye karşılığında en az üç alıyorsunuz. Verilen her katkı ülke ekonomisine verilmiş demektir."diye konuştu.

Türkiye'de bir çok sektöre ÖTV ve KDV desteğinin verildiğini hatırlatan Ayık, ancak en verimli, ekonomiye en çok katkı sağlayan turizm sektörüne bu desteklerin verilmediğini, turizm sektörüne de dönemsel bile olsa diğer sektörlere sağlanan ÖTV, KDV desteklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

"50 milyon rakamı"

Turizmde 2019 yılı satışlarının iyi gittiğini işaret eden Osman Ayık, şunları söyledi: ''Türkiye'ye talepte iyileşme var. Bu iyileşme 2019 yılında da sürecek. Ocak ayının ilk haftasından itibaren yoğun satışlar başladı. Ön rakamlar bize gösteriyor ki 2019 yılın da da çift haneli bir büyümeyi bekliyoruz. Buda bizim 50 milyon rakamını göreceğimizin göstergesidir. Satışlarda esas belirleyici olan Ultrecht, Berlin, Moskova turizm fuarları olacaktır. İç pazarda da Emitt Turizm Fuarı belirleyici rol oynamaktadır"dedi. Ayık, gelir olarak üst seviyelere çıkmanın bu yıl zor olduğunun altını çizerek, 2020'de bu hedefi yakalamak istediklerini kaydetti.

"Blok tatillerin erken açıklanmasının önemi"

Son 15 yılda yaptıkları girişimlerle ciddi bir pazar oluşturduklarını anımsatan Osman Ayık, "Sektör olarak iç pazarın devamlılığını sağlamak istiyoruz. Konaklama sektörünün en büyük pazarı iç pazardır. İç pazara sektörün kaldırabileceği destekleri sağlamaya çalışıyoruz. Yerli turist 2019 tatili için erken karar verip rezervasyonunu erkenden yapmalı. O zaman çok daha ucuza tatil yapma imkanı bulacaktır. Yıl içindeki bayram gibi blok tatil sürelerinin yılbaşından hemen sonra açıklanması gerekir. Blok tatillerinin süreleri erkenden açıklanırsa yerli tatilci tatilini erkenden planlayabilir. Buna uygun bölümler var. Ayrıca okul tatilleri de bölgelere göre düzenlenmeli. Okul tatilleri de bölgelere göre düzenlense tatile çıkacaklar daha geniş bir zaman dilimine yayılırlar. Turizm sektörü diğer sektörlerle kıyaslandığında 2019 yılını en avantajlı, ülke ekonomisine getireceği dövizle en faydalı sektör olacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

"Bu senede rekor"

2018 yılının sayısal anlamda beklentiler doğrultusunda kapandığını aktaran Ayık, "Ortalamada yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme kaydettik. Kayıpların bir nebze telafi edildiği bir yıl ve ciddi bir geri dönüş göstergesi yaşadık. Tarihi bir rekor kırdık. 2019 yılı da aynı seviyede gidecek göstergeler o doğrultuda. Türkiye çift haneli bir büyüme gerçekleştirecek. Bu senede bir rekor kırıp, ülke ekonomisine katkı yapmayı arzu ediyoruz."diye konuştu.

Yılın son tatillerinden yılbaşının sektöre ciddi bir hareketlilik getirdiğini dile getiren Ayık, açık olan tesislerde yerli ve yabancı misafirlerle dolu dolu geçirdiğini kaydetti.