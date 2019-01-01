2019'u denizde karşıladılar

Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, iş adamları ile farklı mesleklerden bulunduğu grup, 2018 yılını da denize girerek karşıladı.

Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelen 'Yaz Kış Denize Girenler Grubu' üyeleri, ısınmak için sahilde ateş yaktı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir süre sahilde vakit geçiren grup üyeleri, geri sayımın ardından saat 00.00'da denize girdi.

Soğuk havaya aldırmadan yeni yıla denizde giren grup üyeleri bir süre yüzdükten sonra sahile çıktı. Grup üyeleri yeni yılın mutlu ve sağlıklı geçmesi temennisinde bulundu.

Hava sıcaklığının 8 deniz suyunun 18 derece ölçüldüğü Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan grup adına konuşan Nail Avcı, 2019 yılının tüm Türkiye'ye barış huzur, demokrasi ve daha fazla hoşgörü getirmesini diledi.