İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2020 yılında 65 bin sürücüye toplam 33 milyon TL ceza kesildi

Antalya’da 2020 yılında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerince 1 milyon 100 bin araç ve şahıs sorgusu yapıldı.

Antalya'da 2020 yılında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerince 1 milyon 100 bin araç ve şahıs sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda 65 bin sürücüye 33 milyon TL ceza kesilirken, 15 bin araç trafikten men edildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timlerinin 2020 yılındaki araç sürücülerine kestikleri ceza miktarı açıklandı. Geçtiğimiz yıl toplamda 1 milyon 100 bin araç ve şahsın sorgulandığı denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan 65 bin sürücüye, topla 33 milyon TL idari yaptırım para cezası uygulandı. 15 bin 000 aracı trafikten men eden Jandarma trafik timleri, hakkında yakalama kararı bulunan 650 şahsı yakalayarak adli makamlara teslim etti.



Ölümlü ve yaralamalı kaza oranlarında azalma yaşandı


Ekipler, Cumhurbaşkanlığı karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde aldığı önlemler ve gece-gündüz yapmış olduğu havadan ve karadan etkin denetimler sonucu sorumlu olduğu 220 kilometre devlet, 840 kilometre il ve 10 bin 800 kilometre mahalle yolunda son yılların en düşük kaza seviyesine ulaştı. İçişleri bakanlığınca belirlenen hedefler doğrultusunda ölümlü kazaları yüzde 10 yaralanmalı kaza sayısını ise yüzde 20


azalma olduğu belirtildi.



Uzaktan eğitimle seminer verildi


Denetimler esnasında jandarma trafik timleri pandemi süresinde eba ve zoom programları üzerinden sürücüleri seminerlere davet etti. Pandemi nedeniyle okullara gidemeyen 30 bin öğrenciye trafik bilincini aşılamak adına uzaktan trafik eğitimleri verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.