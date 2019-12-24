Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, 2023 Türkiye Turizm Stratejsi'nde yer alan kongre turizmi hakkındaki eylem planını değerlendirdi. Gül Ege, “Kongre turistleri geldikleri kentte ortalama 3-4 gün kalıp günlük 600 ile 2 bin 500 Euro arasında harcama yapıyor. Kongrelerin ve iş toplantılarının gün sayısı arttıkça kentteki oteller, restoranlar, kültür sanat mekanları ve müzeler de kongreler için gelen turistlere ev sahipliği yaparak, kentin ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor. Antalya Kongre Bürosu olarak, kongre turizmi için atılacak tüm adımlarda desteğe hazırız” dedi.

2020'de 105 kongre düzenlenecek

Antalya Kongre Bürosu, en çok kişi başı gelir getiren kongre turizmi ile ilgili 2020 yılı raporunu hazırladı. Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, 2020 yılında Antalya'da 105 kongre düzenleneceğini ve bu kongrelerin 13'ünün uluslararası olacağına dikkati çekti.

“Kongreler konusunda alınacak çok yol var”

Uluslararası kongrelerin 2 ile 4 yıl önce planlanmaya başlandığını dile getiren Gül Ege, “Bu nedenle bugün attığımız adımların sonuçlarını 2023'te görebiliriz. Her fırsatta Antalya'nın toplantı ve kongre turizminde sahip olduğu 220 bin koltuk kapasitesini ve kentimize birçok destinasyondan direkt uçuş şansını aktarıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'ya kongre bürosu üyelik plaketini takdim ederek gücümüze güç kattık. Antalya daha önce birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı, bu yıl da siyaset dünyasının liderlerini ağırlayacağı Diplomasi Forumu'nda bir kez daha kendini kanıtlayacak. Kasım ayında katıldığımız dünyanın en önemli kongre fuarlarından IBTM World'de Avrupalı ziyaretçilerimizin yeniden Antalya destinasyonuna ilgisinin artmaya başladığını gördük fakat kongreler konusunda, eski rakamlara dönüş açısından henüz alınacak çok yol var. 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı seçimlerinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kongre turizmi alanında çalışan yetkililerin, hızlı bir şekilde kongre sektörüyle ilgili çalışmaya başlaması ve kongre bürolarıyla bir araya gelip kongre turizmi için harekete geçmesi gerekiyor” dİye konuştu

"Kongre Turizmi, kentin ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor"

Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, kitle turizmine göre kongre turistinin 3-4 kat daha fazla harcama yaptığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nde kongre turizmi ile ilgili eylem planlarını yakından takip edeceklerini ifade etti. Gül Ege, “Fuar ve kongre etkinliklerinin, döviz kazandırıcı turizm ve hizmetler başlığıyla sürdürülebilmesi açısından “Stratejik Sektör” olarak değerlendirilmesi bizi memnun etti. Kongre turistleri geldikleri kentte ortalama 3-4 gün kalıp günlük 600 ile 2 bin 500 Euro arasında harcama yapıyor. Kongrelerin ve iş toplantılarının gün sayısı arttıkça kentteki oteller, restoranlar, kültür sanat mekanları ve müzeler de kongreler için gelen turistlere ev sahipliği yaparak, kentin ekonomisinin canlanmasına katkı sağlıyor. Antalya Kongre Bürosu olarak, kongre turizmi için atılacak tüm adımlarda desteğe hazırız” dedi.

“Çalışmalarımıza hız vermeliyiz”

Antalya Kongre Bürosu Müdürü A. Sinan İnan da 19-21 Kasım'da Barcelona'da gerçekleşen IBTM World fuarı hakkında bilgi verdi. İnan, “IBTM World Barcelona Fuarı'nda Antalya Kongre Bürosu standını 34 “Hosted Buyer” (Satın Almacı) ziyaret etti. Bu yıl IBTM World Barcelona'ya Türkiye standı ve İstanbul standı olarak 2 ayrı stand ile katılım sağlandı. İstanbul'dan ayrı katılım ile verimli mi oldu bu konu hala tam açıklık kazanmadı. Ancak değiştirilen randevu sistemi ile daha önceki yıllara göre biraz daha az randevu alındığı genel olarak gözlendi. Bu sadece bize özel değil tüm ülkeler için aynı idi. Buna rağmen Antalya Kongre Bürosu olarak tüm randevularımız dolu idi. Kongre ve toplantı organizatörleri tekrar Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtseler de bunun biraz zaman alacağı ve planlamaların 3-4 yıl önceden başladığı düşünüldüğünde bunun da normal olduğu açıkça görülmekte. Çalışmalarımıza hep birlikte hız vermemiz gerekecek” ifadelerine yer verdi.

Antalya Kongre Bürosu, 22-24 Ocak 2020 tarihleri arasında ikinci kez ACB çatısı altında Türkiye'nin tek etkinlik, toplantı ve kongre fuarı Ace of MICE'ta oteller, hava yolu şirketi, hava alanı, fuar ve kongre merkezlerini tek çatı altında toplayacak.