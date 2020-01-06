2020'nin ilk Mücevher Alım Heyeti'ne 25 ülke katıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Antalya'da başkayan mücevher fuarı için, "Bu aslında bir fuar da değil özel bir VIP şov, eğer bunu becerebilirsek geleneksel hale getirmeye çalışacağız" dedi.

2020 yılının ilk mücevher alım heyeti 4-7 Ocak tarihleri arasında Antalya'daki Rixos Sungate Otel'de gerçekleştirildi. Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere 25 ülkeden 200'den fazla mücevher markası bir araya geldi.

Alım heyetine dair değerlendirmelerde bulunan Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, fuarın 2020 yılının ilk organizasyonu olduğunu belirtti. Dünyada da yeni yılın ilk fuarı olduğunu dile getiren Kamar, "Dünyada mücevher fuarı İtalya ile başlıyor, biz bir değişiklik yaptık. Buraya gelen misafir alıcıların hepsi Rus coğrafyası ve Doğu Avrupa ülkelerinden, burada yılbaşı ticareti çok yoğun geçer. Satışların yüzde 35'ini yılbaşı esnasında yaparlar ve yeni ürünleri Şubat'a kadar almazlar. Biz, farklı bir şey yaparak sıcak satışa çevirmek için ve bu coğrafyanın ayın 8'ine kadar tatil olmasından dolayı bu şekilde bir organizasyon yapalım dedik" diye konuştu.

"Antalya'da seneye çok daha büyüyeceğiz"

"Özellikle bu coğrafyadaki büyük alıcıları hem Antalya'ya ve turizme katkısı olsun, hem de Antalya ile Türkiye'yi tanıtsınlar diye Antalya'ya çağıralım istedik. Buradaki alıcıların özelliği hepsi kaliteli alıcıdır. Diğer fuarlarda dolaşan insanların yüzde 60-70'i sadece gezer, buradakiler tek tek seçilmiş alıcılardır. Birlik olarak yaklaşık 54 firma ile katıldık, 25 ülkeden de 200'e yakın alıcı geldi. Bizim için bu fuar çok değerli, eğer bunu becerebilirsek geleneksel hale getirmeye çalışacağız. Artık Antalya'da daha da büyüyerek ilerleyeceğiz. Şuandaki atmosfer önümüzdeki sene bunun çok daha büyük ve çok daha başarılı olacağını gösteriyor. Büyük beklentilerimiz var" şeklinde konuştu.

"Bu bir fuar değil özel bir VIP şov"

"İnsanları Türkiye'de sıcak satışa alıştırmaya çalışıyoruz" diyen Kamar, "Türkiye'ye gelip istediklerini ürünü alıp kendi ülkelerine götürebilirler. Gerek 14 Şubat Sevgililer Günü için, gerekse 8 Mart Dünya Kadınlar Günün için vitrinlerine yeni ürün koyabilirler diye sıradışı bir olay yapmaya çalıştık. Bir diğer yapmak istediğimiz en önemli konulardan birisi de, fuarlara gittiğimiz zaman yaklaşık 3 bin tane kuyumcu oluyor. Sayı 3 bin olunca insanlar ancak 30-40 firmayı ziyaret edebiliyorlar, yeni müşteri yapma imkanınız çok zor. Bizim fuarımız 4 gün sürecek. Biz bunu tatil havasında yaparak 200 tane alıcıyı 4 gün boyunca sabah kahvaltıları, öğle ve akşam yemeklerinde bir araya getiriyoruz. Dostluklarımızı ilerletiyoruz, firmalarımızı daha da tanıtmak imkanımız oluyor. Bizim bir mottomuz var, bu mottoyu tamamen ilişki ve iletişim üzerine kurduk. Artık dünyada ticaret, tamamen buna dayalı. İlişkinizi ne kadar geliştirebilirseniz, o kadar başarılı olma şansınız var. Bu, aslında bir fuar da değil özel bir VIP şov, fuar demeyelim buna fuar havasında geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Hedef 12 milyar dolar ihracat"

Türkiye'nin 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefi var, bu doğrultuda Mücevher İhracatçıları Birliği olarak 12 milyar dolar gibi bir hedef belirledik, 2023'te 12 milyar dolar ihracat yaparız dedik. Burada dahili işlem rejimi dediğimiz bir sistem var. Alıcılar, altınlarını bize gönderiyorlar, biz de onlara işlenmiş ürün gönderiyoruz. Sistemimizi bunu geliştirmek üzerine kurduk. Özellikle Orta Asya'da ve Orta Doğu'nun belli kesimlerinde dövize ulaşmak zor ama altınla sıcak ilişkiler kurulabiliyor. Örneğin Kırgızistan, çok büyük altın madenlerine sahip. Keza yine Özbekistan, çok büyük madenleri var, Rusya da böyle bir ülke. Doları ortadan kaldırmak için işlenmiş mamul gönderme sistemini yapmaya çalışıyoruz. 2019 yılını 4,5 milyar dolara yakın bir rakamla kapattık, 2,5 milyar dolar da dahili işlem rejimi ile getirdik" diye konuştu.