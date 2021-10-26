İhlas Haber Ajansı

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2021 Alanya Fishing Tournament başlıyor

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Alanya Fishing Tournament Yarışması 30-31 Ekim tarihlerinde Alanya Marina' da yapılacak. Alanya'nın ev sahipliğinde 105 tekne 210 sporcu toplamda denize gönül vermiş 500 kişinin katılımıyla, ‘'100 bin TL'' ödüllü yarışma festival havasında gerçekleştirilecek.


Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen turnuvada sporcular; en büyük balık, yakala bırak, en çok balık ve cumhuriyet özel ödülü kategorilerinde mücadele edecek. İki gün boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV' e bağışlanacak. Yarışlar 30 Ekim Cumartesi günü saat 100 da başlayacak. 31 Ekim Pazar günü saat 07.00'da başlayacak yarışın ödül töreni saat 15.00 da gerçekleştirilecek.

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