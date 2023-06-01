2023'ün ilk 5 ayında Antalya'yı 3 milyon 400 bin turist ziyaret etti

1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 oldu.

Başarılı bir turizm sezonu geçiren Antalya'da turizm verilerindeki artış devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 olarak gerçekleşti.

Tüm zamanların en iyi başlangıcı rekoru devam ediyor

Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, turizm noktasında 2023 yılına hızlı bir giriş yaptı. Turizmde yeni rekorlara imza atılmaya devam edilen şehirde, Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 oldu. Bu sayı ile turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı Antalya'da devam etmiş oldu. Turizm de rekorlar yılı olarak bilinen 2019'da bu rakam 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de 747 bin 894, 2022 yılında ise 2 milyon 422 bin 349 olarak gerçekleşti.

2021 ve 2022 toplamı geride bırakıldı

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'da 2023 yılının turizm verileri 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. 2021 yılının aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 747 bin 894, 2022 yılında 2 milyon 422 bin 349 turist olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 olarak gerçekleşti. 1-31 Mayıs tarihlerinde ise şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2021 ve 2022 yılının mayıs ayı toplamından fazla oldu. 1-31 Mayıs tarihlerinde Antalya'ya havayoluyla 1 milyon 593 bin 935 turist geldi.

Alman turistler liderliğini korudu

2023 yılında da Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı bakımından milletler sıralamasında Alman turistler liderliğini korudu. 1 Ocak-31 Mayıs tarihleri arasında Antalya'ya en çok turist yüzde 26,32'lik oran ve 827 bin 618 ile Almanya'dan geldi. Almanya'yı yüzde 24,92 oran ve 783 bin 737 turistle Rusya, sonra da yüzde 11,20 oran ve 352 bin 184 turistle İngiltere takip etti. Beş aylık dönemde hava yoluyla Antalya'ya en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Hollanda, Litvanya, Kazakistan, İsrail, Belçika ve Ukrayna oldu.