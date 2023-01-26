2038 yılına kadar ehliyetine el konuldu yine alkollü kazaya karıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra refüje çıkan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu. 2 kişinin hafif yaralandığı kazanın ardından ehliyetsiz araç sürücüsüne ve araç sahibine toplam 18 bin 359 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ali Aydın'ın kullandığı 07 JV 424 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarına 100 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Refüje çıkarak durabilen aracın sürücüsü Ali Aydın ve araçta yolcu olarak bulunan Emine Aydın yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

18 bin 359 TL ceza

Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracı kullanan Ali Aydın'ın sürücü belgesine birden fazla kez alkollü araç kullanması nedeniyle 2038 yılına kadar el konulduğunu belirledi. Trafik ekipleri aracı kullanan Ali Aydın'a ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, ayrıca aracın muayenesinin geçmiş olmasından dolayı bin 979 TL olmak üzere toplam 18 bin 359 TL para cezası uyguladı.