İhlas Haber Ajansı

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21 suç kaydı bulunan firari jandarmadan kaçamadı

Antalya’da 21 farklı suç kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'da 21 farklı suç kaydı ile 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.


Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT Timleri ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte Kepez ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan ve halen 'Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.K. yakalanarak göz altına alındı.

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