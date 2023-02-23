21 yaşındaki Sedanur'dan 90 gündür haber yok

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 91 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ'dan hala haber alınamıyor.

Gazipaşa'da 24 Kasım'da ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ'ı arama çalışmalarından bir sonuç elde edilmedi. Kaybolduğu günden bu yana sırra kadem basan 21 yaşındaki genç kızdan hala bir haber alınamaması umutları söndürmeye başladı.

3 aydır Sedanur ile ilgili en ufak bir ip ucuna rastlayamadıklarını ve arama çalışmalarının bittiğini söyleyen Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı, “Tüm aramalara, tüm çabalara rağmen hala bir umut yok. Cinayet büro soruşturmalarına devam ediyor. Umudumuzu kaybetmedik ama çok uzun zaman oldu. Yetkililer elinden gelen gayreti gösteriyor ama hala bir ipucu yok. Allah'tan umut kesilmez ama belirsizlik çok kötü bir şey” şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Gazipaşa'da 24 Kasım'da kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur'u arama çalışmaları yeniden başlatılmış, 91 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan arama çalışmalarına rağmen kızlarının izini bulamayan aile, televizyon programına çıkmış ve Sedanur Uluğudağ'ın dosyası cinayet büroya devredilmişti. Antalya'dan gelen özel bir ekip, Sedanur olayını çözmek için geniş çaplı inceleme başlatmış, Sedanur'un yakınları ve arkadaşları özel ekip tarafından ifadeye çağrılmıştı. Çalışmalarını yeniden sahaya yayan ekipler, genç kızın en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde yeniden arama başlatmış, polislere, AFAD ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda kadavra köpeği ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmişti. Ancak çalışmalarda bir ize rastlanmadı.