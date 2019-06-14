22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali başladı

Kaş Belediyesi tarafından düzenlenen "22. Uluslararası Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Korteje Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Otogar kavşağından Antalya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının eşliğinde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Açılış töreninde halk oyunları gösterileri yapıldı, müzik dinletileri sunuldu. Geleneksel Türk El Sanatları ve Uluslararası Karma Sergileri açıldı. Kaş eski belediye başkanlarından Abdullah Gültekin ve Halil Kocaer de törende hazır bulundu.

Festivalin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 1997 yılında başlayan Uluslararası Likya Kaş Festivallerinin ilk başta Kaş'ın hem ülkede hem dünyada tanıtımını ve insanları kaynaştırmayı, bir araya getirmeyi hedefleyen düşünceyle başladığını söyledi. Bugüne kadar bu festivallerin çeşitli etkinliklerle yapıldığını belirten Başkan Ulutaş, "İnşallah bundan sonraki süreçte daha çok hedeflerine ulaştıran, daha çok kaynaştıran, daha barışçıl şekilde yapılmasına imkan vermeye çalışacağız. Tüm insanlarımızı kaynaştıracağız. Daha çok kitlelere ulaşarak, inşallah Kaşımıza, memleketimize memnuniyet vermek için gece gündüz çalışacağız. Kaşımız tarihi dokusu, denizi, yaylaları, tabiatıyla bir cazibe merkezi. Bu güzellikleri korumak ve yaşatmak bizim görevimiz. Kaşımızı daha iyi noktalara, yarınlara taşımak da bizim vazifemiz. Bugüne kadar her kim ne yaptıysa Kaşımıza, Allah razı olsun. İnşallah bizler de güzel hizmetlerle Kaşımızı buluşturacağız. Kaşımızın estetik yapısını bozmadan devam ettireceğiz. Üzerine neler katabiliriz bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Ulutaş turizmin önemini vurgulayarak, "Özellikle Kaş merkez, Kalkan, Patara, Gömbe bu bölgelerimiz cazibe merkezi, yaz aylarında dolup taşıyor. Buralardaki işleyişin sağlıklı yürüyebilmesi için biz elimizden gelen çalışmaları belediyemiz olarak yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve en iyi tatili geçirebilmeleri için belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaş'ın geleneği haline geldi

Kaymakam Ulaş Akhan ise, “İnşallah uzun yıllar boyunca yaşayacak ve bundan sonra da devam ettirilecek bu festivaller sayesinde Kaşımızın kültürel değerlerini, tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini tüm dünyaya duyurma imkanına sahip olacağız. Aynı zamanda Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivalinin vazgeçilmezi olan Meis Yüzme Yarışı'yla da komşumuz Yunanistan'daki dostlarımızla bir araya gelmeye, onlarla beraber bir etkinlik düzenleme, karşılıklı komşuluk ilişkilerimizi geliştirme fırsatını elde ediyoruz Bu yarışlara bir çok ülkeden yüzlerce sporcumuz katılıyor. İnşallah önümüzdeki senelerde hem ülke sayısını hem sporcu sayısını artırmakla ilgili çalışmalar yürüteceğiz.

Kaş'ın her ayında ayrı bir festival var Kaş'ta göreve başladığım günlerde dalış festivali, arkasından birçok etkinliklere ev sahipliği yapıldı. Sonrasında 7 Ay 7 Güneş Festivali, Kültür Haftası, Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali. Ardından Çizgi Film Festivali gerçekleşecek. Sonrasında caz festivalleri olacak. Bu tür etkinliklerde görev alan tüm belediye, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışanlarına, güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Festival akşamında TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Özgür Eren Ay, Antik Tiyatro'da konser verecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Tarla Kuşuydu Juliet' adlı oyunla Kaş Limanı'nda sahne alacak.

22. Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında yarın Yemek Yarışması, Sokak Etkinlikleri ve Belgesel Film Gösterimi gerçekleştirilecek. Akşam ise Pop müzik sanatçısı Buray ve İrem Derici konser verecek.