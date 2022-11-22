22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 22'nci kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 3-11 Aralık tarihleri arasında yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde; Pianotainment, Robert Lakatos, Tanini Trio, Evrim Turan, Diego Valdivia ve Ufuk&Bahar Dördüncü gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

2000 yılından bu yana Antalya'nın uluslararası "Sanat Şehri" kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 3 -11 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 22‘ncisi gerçekleşecek olan festival, bir kez daha klasik müzik, caz ve flamenko dünyasından birçok yıldızı müzikseverlerle buluşturacak. Müzikseverlere sanat dolu günler yaşatacak olan 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek

Açılış 3 Aralık'ta

Festival coşkusu bu yıl; yere kurulan ve ayaklarla çalınan midi bir klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen, dünyanın her yerinde binlerce insana ulaşan Il Grande Piano'nun 26-27 Kasım tarihlerinde şehirde yapacağı gösterilerle başlayacak.

Türkiye'nin en önemli sanat etkinliği açılışını; 3 Aralık'ta, Almanya'nın en iyi performans sanatçıları olan Stephan Weh ve Marcel Dorn'dan oluşan Pianotainment'ın eğlenceyi ve virtüözlüğü buluşturdukları muhteşem dört el piyano gösterisi ile yapacak.

Dünyanın kulağı Antalya'da olacak

Müzik şöleni, 4 Aralık'ta hem caz hem de klasik müzikte olağanüstü yetenekli bir piyanist olarak kabul edilen Robert Lakatos'u, 7 Aralık'ta Tahir Aydoğdu (Kanun), Bilgin Canaz (Ney) ve Burçin Büke (Piyano) tarafından kurulan, Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlayan Tanini Trio'yu; 9 Aralık'ta Şef Gints Glinka'nın yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde piyanist Evrim Turan'ı; 10 Aralık'ta piyanosuyla yepyeni bir flamenko füzyonu oluşturan ve eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen Diego Valdivia'yı ve 11 Aralık'ta ise dünyaca ünlü piyano ikilisi Ufuk&Bahar Dördüncü'yü ağırlayacak.

Müziğin kalbi bir kez daha ‘sanat şehri' Antalya'da atacak

Antalya'nın kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini ve Uluslararası Piyano Festivali'nin bu anlamda büyük bir güç olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek “Antalya'mızın en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olan Piyano Festivali, şehrimizin uluslararası alandaki en önemli markalarından biridir. Bu değerli markamızı, her geçen yıl daha güçlü bir hale getirdiğimiz için mutluyuz. Bu yıl da yine dünyaca ünlü sanatçıları şehrimizde ağırlayacağız ve müziğin kalbi bir kez daha sanat şehri Antalya'mızda atacak. Tüm sanatseverleri bekliyoruz' dedi.