22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 3 Aralık Cumartesi akşamı AKM'de Almanya'nın en iyi performans sanatçıları Stephan Weh ve Marcel Dorn'dan oluşan Pianotainment'ın dört el piyano gösterisi ile başlıyor.

2000 yılından bu yana Antalya'nın uluslararası sanat şehri kimliğine katkıda bulunan Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl 3-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 22‘ncisi gerçekleşecek olan festival, dünyaca ünlü sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak.

Festivalin açılışı 3 Aralık Cumartesi günü saat 20.30'da AKM Aspendos Salonu‘nda Almanya'nın en iyi performans sanatçıları Stephan Weh ve Marcel Dorn'dan oluşan Pianotainment'ın eğlenceyi ve virtüözlüğü buluşturdukları muhteşem dört el piyano gösterisi ile gerçekleşecek. Yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde Pianotainment, Robert Lakatos, Tanini Trio, Evrim Turan, Diego Valdivia ve Ufuk&Bahar Dördüncü gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

"Dünyanın kulağı Antalya'da olacak"

Müzik şöleni 4 Aralık'ta hem caz hem de klasik müzikte olağanüstü yetenekli bir piyanist olarak kabul edilen Robert Lakatos'u; 7 Aralık'ta Tahir Aydoğdu (kanun), Bilgin Canaz (ney) ve Burçin Büke (piyano) tarafından kurulan Doğu ve Batı müzik kültürleri arasında köprüler kurarak dünya insanları arasında dostluk ve barışı pekiştirmeyi amaçlayan Tanini Trio'yu; 9 Aralık'ta Şef Gints Glinka'nın yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın eşliğinde piyanist Evrim Turan'ı; 10 Aralık'ta piyanosuyla yepyeni bir flamenko füzyonu oluşturan ve eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen Diego Valdivia'yı ve 11 Aralık'ta dünyaca ünlü piyano ikilisi Ufuk&Bahar Dördüncü'yü ağırlayacak.