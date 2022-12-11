22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde Flamenko rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olan 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sahnesi dünyaca ünlü bir yıldızı ağırladı. Piyano flamenko denilince dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan Diego Valdivia, müzikseverlere müzik ve dansın uyumuyla harmanlandığı unutulmaz bir gece yaşattı.

22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, sahnesinde piyano flamenko denilince, dünyanın akla gelen ilk isimlerinden olan Diego Valdivia'yı ağırladı.

Türkiye'deki ilk konserini geçtiğimiz yıllarda yine Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde veren dünyaca ünlü İspanyol piyanist,Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek'in de katıldığı gecede unutulmaz bir konsere imza attı.

Biletleri günler öncesinden tükenen konserine seyircileri “İyi akşamlar Antalya, teşekkürler” cümleleriyle Türkçe selamlayarak başlayan Valdivia, konser boyunca sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Dinleyenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşatan İspanyol piyaniste sahnede 6 Flamenko dansçısı eşlik etti. Dansçıların gece boyunca yaptığı şovlar izleyenlerden tam not aldı.

"Memleketim sürprizi"

Renkli anlara sahne olan konserinde ‘Memleketim' şarkısını çalan Diego Valdivia, yine Türkçe söylediği “Seni seviyorum Antalya, kalpten”cümleleriyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek,Diego Valdivia'ya çiçek ve teşekkür plaketi verdi. Yaptığı konuşmada Piyano Festivali'ne gösterdikleri ilgi nedeniyle tüm sanatseverlere teşekkür eden Muhittin Böcek, Antalya'nın kültür ve sanatın da başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.