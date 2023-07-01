İhlas Haber Ajansı

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22 yaşındaki Çağla'dan 3 gündür haber alınamıyor

Antalya Alanya’da en son bayramın birinci günü görülen ve bir daha haber alınamayan Çağla Deniz Çağlar (22) isimli genç kız her aranıyor.

Antalya Alanya'da en son bayramın birinci günü görülen ve bir daha haber alınamayan Çağla Deniz Çağlar (22) isimli genç kız her aranıyor.


Edinilen bilgiye göre, Alanya'da ikamet eden Çağla Deniz Çağlar'dan haber alamayan ailesi polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çağla Deniz' in kaybolduğu bayramın birinci günü üzerinde siyah askılı bluz altında siyah etek ve topuklu ayakkabı olduğu bildirildi. Deniz Çağla Deniz'in ailesi, kızlarını görenlerin kolluk kuvvetlerine haber vermesini istedi.Kolluk kuvvetleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

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